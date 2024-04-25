Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  78579 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  124310 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  131183 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  126803 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  117787 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104055 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  101977 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137311 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157814 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154330 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны

Бывшего военнослужащего срочной службы задержали за предоставление координат для вражеских ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Харьковской области.

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Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны

Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу

Настоятеля Святогорской лавры, который распространял информацию о местах дислокации Вооруженных сил Украины, взяли под стражу, ему грозит до 8 лет заключения.

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Настоятеля Святогорской лавры взяли под стражу

16 ранее депортированных в рф украинских детей освобождены благодаря Катару - Зеленский

16 украинских детей, принудительно депортированных в россию, были освобождены и воссоединились со своими семьями благодаря помощи Катара.

Общество •   •  7191 просмотра
16 ранее депортированных в рф украинских детей освобождены благодаря Катару - Зеленский

Германия не будет лишать мужчин из Украины статуса беженцев

Германия уверяет, что украинские мужчины не будут лишены статуса беженца в стране, несмотря на решение Украины временно приостановить консульское обслуживание мужчин в возрасте 18-60 лет за рубежом.

Общество •   •  5732 просмотра
Германия не будет лишать мужчин из Украины статуса беженцев

рф ежедневно пытается дискредитировать Украину и может использовать отчет Госдепа о правах человека - Лубинец

россия может попытаться манипулировать Докладом Государственного департамента США о правах человека в Украине за 2023 год с целью дискредитации Украины, поэтому мир должен быть готовым противостоять информационным атакам России, предупреждает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Общество •   •  6373 просмотра
рф ежедневно пытается дискредитировать Украину и может использовать отчет Госдепа о правах человека - Лубинец

Ракетная атака рф на Черкасскую область: в Смеле есть повреждения домов, к медикам обратились 6 человек - ОВА

Российский ракетный удар по Смеле Черкасской области повредил 47 частных домов, выбил окна в соседней многоэтажке и ранил 6 жителей, которые отказались от госпитализации.

Война •   •  13774 просмотра
Ракетная атака рф на Черкасскую область: в Смеле есть повреждения домов, к медикам обратились 6 человек - ОВА

Пограничники вступили в бой с российской ДРГ на Сумщине

Украинские пограничники вступили в бой с российской диверсионной группой из более десятка диверсантов в Сумской области, заставив врага отступить.

Война •   •  13759 просмотра
Пограничники вступили в бой с российской ДРГ на Сумщине

Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии: обсудили санкционную политику против рф

Зеленский встретился с канцлером казначейства Великобритании Джереми Хантом, чтобы обсудить расширение санкций против россии для предотвращения их обхода, и поблагодарил за значительный пакет оборонной помощи на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов.

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Зеленский встретился с канцлером казначейства Британии: обсудили санкционную политику против рф

Федоров о восстановлении ДнепроГЭС: работы могут начаться в мае

Работы по восстановлению Днепровской ГЭС, поврежденной российскими ракетными ударами, могут начаться уже в мае, сейчас идет расчистка завалов.

Общество •   •  13242 просмотра
Федоров о восстановлении ДнепроГЭС: работы могут начаться в мае

Войска рф нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области, зафиксировано 24 взрыва

российские войска обстреляли границу Черниговской области из минометов и ствольной артиллерии, зафиксировано 24 взрыва.

Война •   •  12562 просмотра
Войска рф нанесли удары из минометов и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области, зафиксировано 24 взрыва