Корректировал ракетные удары рф по Харьковщине: задержан бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с подразделениями ВСУ предотвратила побег агента фсб, который корректировал удары по Харьковской области. Мужчиной оказался бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны, который накануне увольнения в запас пошел на сотрудничество с фсб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Детали

По данным следствия, по наводке "крота" фсб захватчики планировали осуществить огневое поражение гражданской инфраструктуры одного из прифронтовых городов Харьковщины.

Злоумышленника задержали вблизи линии боестолкновения на Купянском направлении, когда он пытался скрытно выйти на позиции оккупантов. Там его должны были встречать российские военные со знаками различия в виде "георгиевской ленты" на рукаве.

В дальнейшем они планировали провести информатора в "филиал" фсб на временно оккупированной части территории Луганщины.

российским информатором оказался бывший срочник одной из воинских частей Сил обороны, который накануне увольнения в запас пошел на сотрудничество с фсб - указали в СБУ.

К такому "шагу" его побудили родители, которые проживают на временно оккупированной территории на востоке Украины и находятся в поле зрения российской спецслужбы. Через них оккупанты "договорились" со срочником о передаче координат потенциальных целей и предложили ему план дальнейшего побега после "демобилизации".

Для коммуникации использовали анонимные чаты в мессенджере. По данным следствия, фигурант осуществлял пересылку "нужных" геолокаций врагу в виде отметок на гугл-карте.

На основании собранных доказательств ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

В СБУ сообщили, что сейчас задержанный находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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