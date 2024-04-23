К пожизненному лишению свободы приговорили нацгвардейца, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре

Пожизненное лишение свободы получил солдат-срочник Нацгвардии, который расстрелял своих сослуживцев на заводе Южмаш в Днепре в январе 2022 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

Детали

Суд признал виновным нацгвардейца в нарушении уставных правил взаимоотношений, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, похищении оружия, дезертирстве, а также нарушении уставных правил караульной службы и незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 406, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 8, 9 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 408, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Нацгвардейцу назначено наказание - пожизненное лишение свободы.

Как сообщается, 27 января 2022 года военнослужащий был включен в состав караула, охранявшего территорию государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" в Днепре.

Ночью он похитил оружие из оружейной и открыл огонь. В результате стрельбы погибли четверо его сослуживцев и работница предприятия. Еще пятеро нацгвардейцев получили ранения различной степени тяжести.

После совершенного стрелок сбежал с места несения службы, с собой забрал оружие.

Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов.

В суде осужденный свою вину признал полностью. Приговора суда он ожидал под стражей.