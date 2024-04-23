К пожизненному лишению свободы приговорили нацгвардейца, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  72852 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  129643 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  129947 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  135675 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  118685 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156325 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224162 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  426778 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175510 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131775 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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19 апреля 2024, 15:15  •  426778 просмотра
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В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  393470 просмотра

К пожизненному лишению свободы приговорили нацгвардейца, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре

Солдат Национальной гвардии, который в январе 2022 года застрелил 4 коллег и ранил еще 5 на заводе в Днепре, был приговорен к пожизненному заключению за убийство, покушение на убийство, кражу оружия, дезертирство и другие обвинения.

Криминал и ЧП •   •  6386 просмотра
К пожизненному лишению свободы приговорили нацгвардейца, который расстрелял своих сослуживцев в Днепре

С 2021 года выросло количество расследований нарушения экологического законодательства до 8-9 тыс.

В последние годы в Украине возросло количество сообщений о фактах нарушения экологического законодательства. Также с 2021 года прослеживается устойчивая тенденция к увеличению количества направленных в суд обвинительных актов.

Криминал и ЧП •   •  6178 просмотра
С 2021 года выросло количество расследований нарушения экологического законодательства до 8-9 тыс.

Омбудсмен отреагировал на смерть мужчины по дороге в учебный центр: говорит, украинец был признан годным, открыл производство

По дороге в учебный центр умер украинец, признанный годным к военной службе, что побудило Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца открыть производство по факту нарушения прав человека и взять под личный контроль расследование обстоятельств его смерти.

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Омбудсмен отреагировал на смерть мужчины по дороге в учебный центр: говорит, украинец был признан годным, открыл производство

Литва передала Украине партию бронемашин М577

Литва передала Украине очередную партию бронированных командно-штабных машин М577. В целом же страна передала Силам обороны помощи на миллиард евро.

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Литва передала Украине партию бронемашин М577

В Одесской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в результате ночной атаки рф

Девять человек, в том числе четверо детей, получили ранения средней тяжести в результате ночной атаки россии на Одессу с помощью беспилотников.

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В Одесской ОГА рассказали о состоянии пострадавших в результате ночной атаки рф

В казане в российском татарстане ночью упал беспилотник, говорят, "игрушечный" - росСМИ

Беспилотник разбился ночью в Казани, Татарстан, не вызвав никаких жертв, травм или повреждений.

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В казане в российском татарстане ночью упал беспилотник, говорят, "игрушечный" - росСМИ

Минэкономики финализирует национальный план по энергетике и климату, который ожидают в Европейском Союзе

Министерство экономики представило Комитету Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования проект Национального плана по энергетике и климату. Это ключевой стратегический документ, который ожидают в ЕС от Украины.

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Минэкономики финализирует национальный план по энергетике и климату, который ожидают в Европейском Союзе

На Волыни мужчина хотел совершить самоубийство, прыгнув с верхушки трубы котельной

Мужчина 1981 года рождения угрожал покончить жизнь самоубийством, прыгнув с дымовой трубы котельной вблизи Луцка, но правоохранители и спасатели смогли уговорить его не прыгать и благополучно спустили вниз.

Общество •   •  7336 просмотра
На Волыни мужчина хотел совершить самоубийство, прыгнув с верхушки трубы котельной

россияне ударили управляемой авиабомбой по Константиновке в Донецкой области: 5 человек ранены

россияне выпустили управляемую авиабомбу по Константиновке Донецкой области, в результате чего были ранены 5 человек, повреждены жилые дома, автомобиль и объект инфраструктуры.

Война •   •  9401 просмотра
россияне ударили управляемой авиабомбой по Константиновке в Донецкой области: 5 человек ранены

Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы

23 апреля Азербайджан и Армения начали делимитацию своей границы на основе геодезических измерений возле нескольких сел с обеих сторон.

Новости Мира •   •  7454 просмотра
Армения и Азербайджан начали процесс делимитации границы