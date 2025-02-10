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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Корректировал авиаудары по Славянску и хотел сбежать в рф: задержан агент российского гру

Корректировал авиаудары по Славянску и хотел сбежать в рф: задержан агент российского гру

Киев  •  УНН

 • 25635 просмотра

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В Донецкой области задержан 49-летний агент российской разведки, который передавал врагу координаты позиций ВСУ в районе Славянска. За выполнение задания оккупанты обещали "эвакуировать" его в рф.

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одного агента российской военной разведки (более известной как гру). Он корректировал ракетно-бомбовые удары агрессора по прифронтовому Славянску и его прилегающих территориях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Приоритетными целями врага были укрепрайоны и огневые позиции артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов на Северском направлении. Чтобы разведать координаты для огневого поражения, российское гру дистанционно завербовало 49-летнего местного безработного, который поддерживал рашизм и хотел уехать в страну-агрессора,

- говорится в сообщении.

Детали

По указанию оккупантов их соратник обходил местность, где отслеживал пункты базирования Сил обороны, фиксируя соответствующие геолокации на гугл-картах.

Затем агент мессенджером передавал информацию своему давнему знакомому - боевику оккупационных группировок рф, который с 2014 года работает на российское гру.

В случае выполнения вражеского задания оккупанты обещали "эвакуировать" своего агента на территорию рф.

Впрочем, сотрудники СБУ сорвали планы врага и задержали предателя в его собственном доме. Одновременно были проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны на соответствующем направлении боевых действий.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В Хмельницком задержали агента рф, который готовил теракт возле подразделений Сил обороны - СБУ07.02.25, 10:36 • 27438 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
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