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Коригував авіаудари по Слов’янську та хотів втекти до рф: затримано агента російського гру

Коригував авіаудари по Слов’янську та хотів втекти до рф: затримано агента російського гру

Київ • УНН

 • 29382 перегляди

На Донеччині затримано 49-річного агента російської розвідки, який передавав ворогу координати позицій ЗСУ в районі Слов'янська. За виконання завдання окупанти обіцяли "евакуювати" його до рф.

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Він коригував ракетно-бомбові удари агресора по прифронтовому Слов’янську та його прилеглих територіях. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Пріоритетними цілями ворога були укріпрайони та вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Сіверському напрямку. Щоб розвідати координати для вогневого ураження, російське гру дистанційно завербувало 49-річного місцевого безробітного, який підтримував рашизм та хотів виїхати до країни-агресора,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За вказівкою окупантів їхній поплічник обходив місцевість, де відслідковував пункти базування Сил оборони, фіксуючи відповідні геолокації на гугл-картах.

Потім агент месенджером передавав інформацію своєму давньому знайомому – бойовику окупаційних угруповань рф, який з 2014 року працює на російське гру.

У разі виконання ворожого завдання окупанти обіцяли "евакуювати" свого агента на територію рф.

Утім, співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали зрадника в його власному помешканні. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на відповідному напрямку бойових дій.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

У Хмельницькому затримали агента рф, який готував теракт біля підрозділів Сил оборони - СБУ07.02.25, 10:36 • 31906 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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