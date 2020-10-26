Коронавирус за сутки обнаружили у 188 детей и 182 медиков

"За прошедшие сутки (коронавирусной болезнью COVID-19 - ред.) заболело 5426 человек, из них 188 детей и 182 медицинских работников. Были госпитализированы 736 человек... Зафиксировано 73 летальных случаев. При этом выздоровели 1029 пациентов", - сказал Степанов.

По его словам, в целом за все время пандемии в Украине заболело 348 924 человек, из них 20 545 детей, а также 21 531 медицинских работников.

Напомним, с 26 октября в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.



