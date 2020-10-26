Коронавірус за добу виявили у 188 дітей та 182 медиків

"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 5 426 осіб, з них 188 дітей та 182 медичних працівників. Було госпіталізовано 736 людей… Зафіксовано 73 летальних випадків. При цьому одужало 1029 пацієнтів", - сказав Степанов.

За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 348 924 людей, з них 20 545 дітей, а також 21 531 медичний працівникі.

Нагадаємо, з 26 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.



