Коронавірус за добу виявили у 188 дітей та 182 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіло 5 426 осіб, з них 188 дітей та 182 медичних працівників. Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"За минулу добу (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) захворіло 5 426 осіб, з них 188 дітей та 182 медичних працівників. Було госпіталізовано 736 людей… Зафіксовано 73 летальних випадків. При цьому одужало 1029 пацієнтів", - сказав Степанов.
За його словами, загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 348 924 людей, з них 20 545 дітей, а також 21 531 медичний працівникі.
Нагадаємо, з 26 жовтня в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.