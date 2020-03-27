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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Коронавирус в разы увеличил спрос на алкоголь среди шведов

Коронавирус в разы увеличил спрос на алкоголь среди шведов

Киев  •  УНН

 • 21208 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. На фоне эпидемии коронавируса, в Швеции вырос спрос на алкогольные напитки, передает УНН со ссылкой на SVT Nyheter.

По словам пресс-секретаря государственной сети магазинов "Systembolaget" Леннарта Агена, количество покупателей, посещающих магазины, увеличилось в разы.

"В последние недели в наши магазины стало приходить больше покупателей, также люди стали покупать немного больше алкоголя, чем обычно", — отметил он.

Сообщается, что одной из причин повышенного спроса на алкоголь стало закрытие границ с соседними странами, куда шведы ездили ранее, чтобы купить алкогольные напитки по более низким ценам.

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"Стало сложнее поехать за покупками в Данию, Германию или ту же Норвегию. Кроме того, прекратилось паромное сообщение между Стокгольмом и Хельсинки, поэтому в приграничных районах у наших магазинов появилось больше клиентов", — добавил Аген.

Еще одна причина повышенного спроса и объема продаж алкоголя кроется в том, что шведы решили запастись спиртными напитками на время действия карантина. Жители страны в неведении, как долго продлится карантин, и продолжатся ли поставки алкоголя в магазины.

Напомним, в Украине, тем временем, выросли показатели производства водки. На чуть более, чем 6%.

В ТОП-5 самых надежных производителей этого продукта среди отечественных компаний входят: "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ "Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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