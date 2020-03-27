Коронавірус у рази збільшив попит на алкоголь серед шведів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На тлі епідемії коронавірусу, у Швеції виріс попит на алкогольні напої, передає УНН із посиланням на SVT Nyheter.
За словами прессекретаря державної мережі магазинів Systembolaget Леннарта Агена, кількість покупців, які відвідують магазини - збільшилася в рази.
"В останні тижні в наші магазини стало приходити більше покупців, також люди стали купувати трохи більше алкоголю, ніж зазвичай", - зазначив він.
Повідомляється, що однією з причин підвищеного попиту на алкоголь стало закриття кордонів з сусідніми країнами, куди шведи їздили раніше, щоб купити алкогольні напої за нижчими цінами.
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"Стало складніше поїхати за покупками до Данії, Німеччини або до тієї ж Норвегії. Крім того, припинилося поромне сполучення між Стокгольмом і Гельсінкі, тому у прикордонних районах у наших магазинах з'явилося більше клієнтів", - додав Аген.
Ще одна причина підвищеного попиту і обсягу продажів алкоголю криється у тому, що шведи вирішили запастися спиртними напоями на час дії карантину. Жителі країни в невіданні, як довго триватиме карантин, і чи продовжаться поставки алкоголю в магазини.
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