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Коронавірус у рази збільшив попит на алкоголь серед шведів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На тлі епідемії коронавірусу, у Швеції виріс попит на алкогольні напої, передає УНН із посиланням на SVT Nyheter.

За словами прессекретаря державної мережі магазинів Systembolaget Леннарта Агена, кількість покупців, які відвідують магазини - збільшилася в рази.

"В останні тижні в наші магазини стало приходити більше покупців, також люди стали купувати трохи більше алкоголю, ніж зазвичай", - зазначив він.

Повідомляється, що однією з причин підвищеного попиту на алкоголь стало закриття кордонів з сусідніми країнами, куди шведи їздили раніше, щоб купити алкогольні напої за нижчими цінами.

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"Стало складніше поїхати за покупками до Данії, Німеччини або до тієї ж Норвегії. Крім того, припинилося поромне сполучення між Стокгольмом і Гельсінкі, тому у прикордонних районах у наших магазинах з'явилося більше клієнтів", - додав Аген.

Ще одна причина підвищеного попиту і обсягу продажів алкоголю криється у тому, що шведи вирішили запастися спиртними напоями на час дії карантину. Жителі країни в невіданні, як довго триватиме карантин, і чи продовжаться поставки алкоголю в магазини.

Нагадаємо, в Україні, тим часом, зросли показники виробництва горілки. На трохи більше, ніж 6%.

У ТОП-5 найбільш надійних виробників цього продукту серед вітчизняних компаній входять: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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