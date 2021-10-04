Коронавирус во Львове: город постепенно входит в "красную зону" - Садовый

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"Мы красной зоны не избежим мы уже в нее входим. Думаю, за несколько дней вопрос будет стоять жестче, потому что есть рост заболеваемости. По количеству людей, которые имеют положительный ПЦР-результат, динамика отрицательная, также большая загрузка по больницам", - цитирует мэра Львовский городской совет.

Детали

Садовый отметил, что по состоянию на утро 4 октября в больнице скорой помощи было госпитализировано 372 человек. За последние сутки было госпитализировано 35 человек, а не выписано никого. Такая динамика сохраняется последние 2 дня.

Мэр добавил, что город открывает для приема больных COVID 8-ю больницу. По его словам, в тяжелые состояния попадают люди, которые не болели и не вакцинированы.

В то же время он добавил, что город имеет положительную динамику относительно вакцинации от коронавируса. По словам Садового, фактически, уже все школы города вышли на вакцинацию 80% плюс.

Добавим

По состоянию на утро 4 октября во Львовской области подтвержден 152841 случай инфицирования коронавируса, из которых 3940 - летальные. За минувшие сутки лабораторные центры провели 673 ПЦР-тесты. Выздоровели 137176 пациентов. По городу Львов Covid-19 подтвердили у 73277 человек, из которых 66 363 уже выписаны и летальных исходов - 1950.

Сейчас семь областей Украины из-за высокого уровня, имеют повышенную динамику госпитализаций по COVID-19, загруженность коек с кислородом и коэффициент выявления случаев инфицирования отвечают "оранжевой" зоне эпидемической опасности.



В течение 3 октября в Украине зарегистрировали 4821 новый подтвержденный случай COVID-19. В больницы было госпитализировано 2092 человека, летальных случаев - 114.

За прошедшие сутки в Украине против коронавируса было привито 33924 человек. Из них первой дозой прививки - 17373 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) - 16 551 человек. Всего с начала кампании сделано 12900000 прививок.