Сім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ

Деталі

За даними МОЗ, станом на 4 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:



Запорізька область — 50,6%;



Рівненська область — 56,0%;



Херсонська область — 58,8%.



Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом фіксують у:



Чернівецькій області — 65,6%.



Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідає:



Харківська область — 66,4%



Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування “помаранчевій” зоні також відповідають:



Житомирська область — 20,2%;



Сумська область — 22,7%.



Додамо

Протягом 3 жовтня в Україні зареєстрували 4 821 новий підтверджений випадок COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 092, летальних випадків — 114.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 33 924 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 17 373 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 16 551 людина. Загалом від початку кампанії зроблено 12,9 млн щеплень.