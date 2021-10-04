Сім областей України відповідають "помаранчевій" зоні карантину - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сім областей України через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я, повідомляє УНН.
Деталі
За даними МОЗ, станом на 4 жовтня “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки через підвищену динаміку госпіталізацій із коронавірусом (норма для регіону “зеленої” зони — не більше ніж 50% хворих) відповідають:
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- Запорізька область — 50,6%;
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- Рівненська область — 56,0%;
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- Херсонська область — 58,8%.
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Водночас високий рівень госпіталізацій із коронавірусом фіксують у:
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- Чернівецькій області — 65,6%.
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Через завантаженість ліжок із киснем “помаранчевій” зоні відповідає:
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- Харківська область — 66,4%
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Через підвищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування “помаранчевій” зоні також відповідають:
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- Житомирська область — 20,2%;
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- Сумська область — 22,7%.
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Додамо
Протягом 3 жовтня в Україні зареєстрували 4 821 новий підтверджений випадок COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 092, летальних випадків — 114.
Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 33 924 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 17 373 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 16 551 людина. Загалом від початку кампанії зроблено 12,9 млн щеплень.