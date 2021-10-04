Семь областей Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Семь областей Украины из-за повышенной динамики госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и высокого коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.
Детали
По данным Минздрава, по состоянию на 4 октября “оранжевой” зоне эпидемической опасности из-за повышенной динамики госпитализаций с коронавирусом (норма для региона “зеленой” зоны — не более 50% больных) соответствуют:
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- Запорожская область — 50,6%;
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- Ровенская область — 56,0%;
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- Херсонская область — 58,8%.
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В то же время высокий уровень госпитализаций с коронавирусом фиксируют в:
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- Черновицкой области — 65,6%.
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Из-за загруженности коек с кислородом “оранжевой” зоне соответствует:
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- Харьковская область — 66,4%
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Из-за повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования “оранжевой” зоне также соответствует:
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- Житомирская область — 20,2%;
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- Сумская область — 22,7%.
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Добавим
В течение 3 октября в Украине зарегистрировали 4821 новый подтвержденный случай COVID-19. В больницы были госпитализированы 2092, летальных случаев — 114.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 33924 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 17373 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 16 551 человек. Всего с начала кампании сделано 12,9 млн прививок.