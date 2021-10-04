Коронавірус у Львові: місто поступово входить у “червону зону” - Садовий

Цитата

“Ми червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності. По кількості людей, які мають позитивний ПЛР-результат, динаміка негативна, також є велике завантаження по лікарнях”, - цитує міського голову Львівська міська рада.

Деталі

Садовий зазначив, що станом на ранок 4 жовтня в лікарні швидкої допомоги було госпіталізовано 372 людей. За останню добу було госпіталізовано 35 людей, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні 2 дні.

Мер додав, що місто відкриває для прийому хворих на COVID 8-му лікарню. За його словами, у важкі стани потрапляють люди, які не хворіли і не вакциновані.

У той же час він додав, що місто має позитивну динаміку стосовно вакцинації від коронавірусу. За словами Садового, фактично, вже всі школи міста вийшли на вакцинацію 80% плюс.

Додамо

Станом на ранок 4 жовтня на Львівщині підтверджено 152 841 випадок інфікування коронавірусом, з яких 3 940 – летальні. За минулу добу лабораторні центри провели 673 ПЛР-тести. Одужало 137 176 пацієнтів. По місту Львів Covid-19 підтвердили у 73 277 осіб, з яких 66 363 вже одужало і летальних випадків – 1950.

Наразі сім областей України через високий рівень, підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають “помаранчевій” зоні епідемічної небезпеки.



Протягом 3 жовтня в Україні зареєстрували 4 821 новий підтверджений випадок COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 092, летальних випадків — 114.

Упродовж минулої доби в Україні проти коронавірусу було щеплено 33 924 осіб. Із них першою дозою вакциновано — 17 373 осіб, завершили вакцинацію (ввели дві дози) — 16 551 людина. Загалом від початку кампанії зроблено 12,9 млн щеплень.