Коронавирус в Киеве за сутки подтвердили у еще 108 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Коронавирус в Киеве за последние сутки подтвердили у еще 108 человек, из них четверо - медики. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение мэра столицы Виталия Кличко в Telegram-канале.
"Еще на 108 человек увеличилось за минувшие сутки количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 6797 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.
По его словам, среди новых заболевших 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 50 мужчин от 18 до 85 лет, 2 девочки, которым 6 и 8 лет, и 3 мальчика от 9 месяц до 8 лет.
"Заболели в том числе и 4 медиков", - добавил мэр Киева.
По его данным, в больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 40 человек. Всего коронавирус преодолели 2360 жителей столицы.
"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 26. В Соломенском - 14. И в Голосеевском и Святошинском районах - по 10 случаев", - отметил Кличко.
Напомним, в Украине уже 58 тысяч случаев COVID-19, за сутки - 847.