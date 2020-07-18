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Коронавірус у Києві за добу підтвердили у ще 108 людей

Коронавірус у Києві за добу підтвердили у ще 108 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Коронавірус у Києві за останню добу підтвердили у ще 108 людей, з них четверо - медики. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення мера столиці Віталія Кличка у Telegram-каналі.

"Ще на 108 людей збільшилась за минулу добу кількість мешканців Києва, в яких виявили коронавірус. Двоє хворих померли. На сьогодні в столиці вже 6797 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив Кличко.

З його слів, серед нових захворілих 53 жінки віком від 19 до 85 років, 50 чоловiкiв від 18 до 85 рокiв, 2 дівчинки, яким 6 і 8 років, та 3 хлопчики від 9 мiсяців до 8 років.

"Захворіли, зокрема, і 4 медиків", - додав мер Києва.

За його даними, до лікарень столиці госпіталізували 16 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 40 людей. Усього коронавірус подолали 2360 жителів столиці.

"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому та Деснянському районах - по 26. У Солом‘янському - 14. Та в Голосіївському і Святошинському районах - по 10 випадків", - вказав Кличко.

Нагадаємо, в Україні вже 58 тисяч випадків COVID-19, за добу - 847.

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