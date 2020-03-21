Коронавирус подтвердили у еще одного депутата Верховной Рады и его сына - Шахов

КИЕВ. 21 марта. УНН. Народный депутат Верховной Рады Сергей Шахов, инфицированный коронавирусом, заявил, что у еще одного депутата Сергея Вельможного и его сына подтвердили коронавирус. Об этом Шахов заявил в видеообращении на своей странице в Facebook, сообщает УНН.