Коронавірус підтвердили у ще одного депутата Верховної Ради і його сина - Шахов

КИЇВ. 21 березня. УНН. Народний депутат Верховної Ради Сергій Шахов, інфікований коронавірусом, заявив, що у ще одного депутата Сергія Вельможного і його сина підтвердили коронавірус. Про це Шахов заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.