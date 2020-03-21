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Коронавірус підтвердили у ще одного депутата Верховної Ради і його сина - Шахов

Коронавірус підтвердили у ще одного депутата Верховної Ради і його сина - Шахов

Київ • УНН

 • 22683 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Народний депутат Верховної Ради Сергій Шахов, інфікований коронавірусом, заявив, що у ще одного депутата Сергія Вельможного і його сина підтвердили коронавірус. Про це Шахов заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.

"Член моєї команди Сергій Вельможний з сином теж потрапили в лікарню. Теж в новоолександрівську привезли. Підтвердився вірус", - сказав він.

Народний депутат Олександр Дубинський в своєму Телеграм-каналі додав, що 16 березня Вельможний був на погоджувальній раді ВР з усіма головами фракцій.

Згідно з карткою реєстрації у ВР, він також був на позачерговому засіданні 17 березня.

Сергій Вельможний обраний по 112 округу (Луганська область). Він є членом комітету з правової політики.

Нагадаємо, нардеп Шахов повідомив, що коронавірусом інфікувалася його дружина.

Як повідомлялося в УНН, другий випадок інфікування коронавірусом зафіксували у жінки, яка є членом родини першого хворого у Київській області - нардепа ВР Сергія Шахова.

Нагадаємо, народному депутату Сергію Шахову по телефону повідомили про підтвердження коронавірусу, проте він вчора очікував на документи з підтвердженням від державної лабораторії.

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