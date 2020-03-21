Коронавірус підтвердили у ще одного депутата Верховної Ради і його сина - Шахов
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Народний депутат Верховної Ради Сергій Шахов, інфікований коронавірусом, заявив, що у ще одного депутата Сергія Вельможного і його сина підтвердили коронавірус. Про це Шахов заявив у відеозверненні на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
"Член моєї команди Сергій Вельможний з сином теж потрапили в лікарню. Теж в новоолександрівську привезли. Підтвердився вірус", - сказав він.
Народний депутат Олександр Дубинський в своєму Телеграм-каналі додав, що 16 березня Вельможний був на погоджувальній раді ВР з усіма головами фракцій.
Згідно з карткою реєстрації у ВР, він також був на позачерговому засіданні 17 березня.
Сергій Вельможний обраний по 112 округу (Луганська область). Він є членом комітету з правової політики.
Нагадаємо, нардеп Шахов повідомив, що коронавірусом інфікувалася його дружина.
Як повідомлялося в УНН, другий випадок інфікування коронавірусом зафіксували у жінки, яка є членом родини першого хворого у Київській області - нардепа ВР Сергія Шахова.
Нагадаємо, народному депутату Сергію Шахову по телефону повідомили про підтвердження коронавірусу, проте він вчора очікував на документи з підтвердженням від державної лабораторії.