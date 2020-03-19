Нардеп Шахов повідомив, що коронавірусом інфікувалася його дружина
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Народний депутат України Сергій Шахов повідомив, що на коронавірус захворіла його дружина. Про це він розповів у відеозверненні у Facebook, передає кореспондент УНН.
"Дійсно, захворіла моя дружина, є підтвердження тестів. Чекаю офіційний папір проте, що захворіла дружина", - зазначив він.
Як повідомлялося в УНН, другий випадок інфікування коронавірусом зафіксували у жінки, яка є членом родини першого хворого у Київській області - нардепа ВР Сергія Шахова.
Нагадаємо, народному депутату Сергію Шахову по телефону повідомили про підтвердження коронавірусу, проте він вчора очікував на документи з підтвердженням від державної лабораторії.