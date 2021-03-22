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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 19872 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 33642 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Коронавирус на Буковине: за сутки почти 600 новых инфицированных

Коронавирус на Буковине: за сутки почти 600 новых инфицированных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 579 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 233 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.

Детали:

Так, в целом на Буковине зафиксировано 66 518 случаев болезни. За последние сутки 233 человека выздоровели, 48 566 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1262 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1547 образцов и 131 экспресс-тест.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 554 256 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 30 098 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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