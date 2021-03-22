Коронавірус на Буковині: за добу майже 600 нових інфікованих

Деталі:

Так, загалом на Буковині зафіксовано 66 518 випадків хвороби. За останню добу 233 людини одужало, 48 566 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1262 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1547 зразків та 131 експрес-тест.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 554 256 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 30 098 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.