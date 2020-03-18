Коронавирус "добрался" до винодельческой промышленности – WOSA
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Распространение коронавируса нанесет непоправимый ущерб винодельческой промышленности Южной Африки. Об этом заявили в WOSA, передает УНН.
WOSA — это некоммерческая отраслевая организация, которая продвигает экспорт южноафриканских вин на ключевые международные рынки. Она объединяет порядка 550 поставщиков вина. Представители организации прогнозируют масштабные убытки из-за закрытия морских и сухопутных портов страны.
“Вдобавок — закрытие международной торговой выставки вина. Это событие уже нанесло урон нашей винодельческой отрасли. Каким будет ущерб по итогу — сложно представить”, — говорят в WOSA.
Напомним, как писал УНН, НБУ “обвинил” коронавирус в девальвации гривны, уточнив, что к такой ситуации привела паника населения.
Также напомним, годовые показатели засвидетельствовали рост производства вина в Украине.
Добавим, что самыми узнаваемыми брендами отечественного вина украинцы считают “Коблево”, “Шабо”, “Koktebel”, “Inkerman” и “Oreanda”.