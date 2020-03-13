В Україні зросли показники виробництва вин та слабоалкогольних напоїв
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україні зросло виробництво вин та слабоалкогольних напоїв. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
Так, виробництво вина (з фактичною концентрацією спирту не більше 15%) за рік зросло на 4,5%. У 2019 році українські винороби виробили 6 млн 424 тис. дал. продукту, тоді як у 2018 році — 6 млн 147 тис. дал.
Виробництво слабоалкогольних напоїв (міцністю від 1,2% до 8,5%) за рік зросло на 18%, до 7 млн 440 тис. дал.
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Крім того, зросло виробництво вин з концентрацією спирту більше 15% (Портвейн, Мадера, Херес та ін.) — за рік на 19,1%, до 741 тис. дал.
Натомість, виробництво вермутів та вин ігристих — впало, на 10,2% та 17,9% відповідно.
Як повідомляв УНН, Україна наростила виробництво слабоалкогольних напоїв більше, ніж на третину.
А кияни — “посіли” перше місце за рівнем їх споживання.
Зауважимо, що до ТОП-3 за показниками “знання, споживання і переваги” входять такі бренди вітчизняних слабоалкогольних напоїв, як: “Shake”, “Оболонь” та “LONG mixER” (дані дослідження MMI (3 квартал 2019 роки).