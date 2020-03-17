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Паніка через коронавірус стала причиною девальвації гривні – НБУ

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Основною причиною девальвації гривні стали панічні настрої, викликані епідемією коронавірусу. Про це заявив на брифінгу щодо роботи банків та фінансових ринків в умовах карантину заступник голови НБУ Олег Чурій, передає кореспондент УНН.

“Основна причина девальвації — це, безумовно, панічні настрої, які викликані коронавірусом і світовою кризою, яка розгортається у світі... Але з іншого боку ми, як НБУ, завжди готові підтримати ситуацію як на валютному ринку, так і підтримати ліквідність банківської системи”, — наголосив Чурій.

Також він наголосив, що наразі резервний фонд НБУ знаходиться на достатньому рівні — 25 млрд доларів.

Як повідомляв УНН раніше, долар на готівковому ринку в Києві перетнув позначку в 29 гривень

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