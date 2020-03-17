Паника из-за коронавируса стала причиной девальвации гривны - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Основной причиной девальвации гривни стали панические настроения, вызванные эпидемией коронавируса. Об этом заявил на брифинге по работе банков и финансовых рынков в условиях карантина заместитель председателя НБУ Олег Чурий, передает корреспондент УНН.
"Основная причина девальвации - это, безусловно, панические настроения, вызванные коронавирусом и мировым кризисом, который разворачивается в мире ... Но с другой стороны мы, как НБУ, всегда готовы поддержать ситуацию как на валютном рынке, так и поддержать ликвидность банковской системы", - подчеркнул Чурий.
Также он отметил, что сейчас резервный фонд НБУ находится на достаточном уровне - 25 млрд долларов.
Как сообщал УНН ранее, доллар на наличном рынке в Киеве пересек отметку в 29 гривен.