Долар пішов у відрив: актуальний курс в обмінниках
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Долар на готівковому ринку в Києві перетнув позначку в 29 гривень, повідомляє УНН.
Так, у деяких обмінниках долар продають по 29,5 грн, при цьому купують по 28 грн.
Хоча є і ті, хто тримає продаж на рівні до 29 грн за долар.
Середній же курс по Києву, станом на обід 17 березня, складає: купівля - 28,10 грн за дол, продаж - 28,74 грн за дол.
Євро теж "росте". Середній курс в обмінних пунктах: купівля - 31,08 грн за євро, продаж - 31,62 грн за євро.
В інших регіонах України курс валют також досить стрімко змінився. Середній курс купівлі/продажу становить, в більшості міст, 27,06/28,5 грн за долар.
Нагадаємо, Нацбанк України встановив на 17 березня курс валют на такому рівні:
- 26,524900 грн за долар;
- 29,524900 грн за євро;
- 0,353560 грн за російський рубль;
- 32,487700 грн за фунт стерлінгів.
Як повідомлялося раніше в УНН, офіційний курс гривні встановлено на рівні 26,52 грн/долар.