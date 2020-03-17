Доллар ушел в отрыв: актуальный курс в обменниках
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Доллар на наличном рынке в Киеве пересек отметку в 29 гривен, сообщает УНН.
Так, в некоторых обменниках доллар продают по 29,5 грн, при этом покупают по 28 грн.
Хотя есть и те, кто держит продажи на уровне до 29 грн за доллар.
Средний же курс по Киеву, по состоянию на обед 17 марта, составляет: покупка - 28,10 грн за долл, продажа - 28,74 грн за долл.
Евро тоже "растет". Средний курс в обменных пунктах: покупка - 31,08 грн за евро, продажа - 31,62 грн за евро.
В других регионах Украины курс валют также довольно быстро изменился. Средний курс покупки/продажи составляет, в большинстве городов, 27,06/28,5 грн за доллар.
Напомним, Нацбанк Украины установил на 17 марта курс валют на таком уровне:
- 26,524900 грн за доллар;
- 29,524900 грн за евро;
- 0,353560 грн за российский рубль;
- 32,487700 грн за фунт стерлингов.
Как сообщалось ранее в УНН, официальный курс гривни установлен на уровне 26,52 грн/доллар.