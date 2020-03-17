Доллар ушел в отрыв: актуальный курс в обменниках

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 99801 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103179 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105244 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104274 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 112830 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100708 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105208 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106634 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131554 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130445 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Доллар ушел в отрыв: актуальный курс в обменниках

Доллар ушел в отрыв: актуальный курс в обменниках

Киев  •  УНН

 • 22649 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Доллар на наличном рынке в Киеве пересек отметку в 29 гривен, сообщает УНН.

Так, в некоторых обменниках доллар продают по 29,5 грн, при этом покупают по 28 грн.

Хотя есть и те, кто держит продажи на уровне до 29 грн за доллар.

Средний же курс по Киеву, по состоянию на обед 17 марта, составляет: покупка - 28,10 грн за долл, продажа - 28,74 грн за долл.

Евро тоже "растет". Средний курс в обменных пунктах: покупка - 31,08 грн за евро, продажа - 31,62 грн за евро.

В других регионах Украины курс валют также довольно быстро изменился. Средний курс покупки/продажи составляет, в большинстве городов, 27,06/28,5 грн за доллар.

Напомним, Нацбанк Украины установил на 17 марта курс валют на таком уровне:
- 26,524900 грн за доллар;
- 29,524900 грн за евро;
- 0,353560 грн за российский рубль;
- 32,487700 грн за фунт стерлингов.

Как сообщалось ранее в УНН, официальный курс гривни установлен на уровне 26,52 грн/доллар.

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