Коронавірус "добрався" до виноробної промисловості - WOSA
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Поширення коронавірусу завдасть непоправної шкоди виноробній промисловості Південної Африки. Про це заявили в WOSA, передає УНН.
WOSA — це некомерційна галузева організація, яка просуває експорт південноафриканських вин на ключові міжнародні ринки. Вона об’єднує близько 550 постачальників вина. Представники організації прогнозують масштабні збитки через закриття морських і сухопутних портів країни.
“До того ж — закриття міжнародної торгової виставки вина. Ця подія вже завдала шкоди нашій виноробній галузі. Яким буде збиток за підсумком — складно уявити”, — говорять в WOSA.
Нагадаємо, як писав УНН, НБУ “звинуватив” коронавірус в девальвації гривні, уточнивши, що до такої ситуації привела паніка населення.
Також нагадаємо, річні показники засвідчили зростання виробництва вина в Україні.
Додамо, що найбільш впізнаваними брендами вітчизняного вина українці вважають “Коблево”, “Шабо”, “Koktebel”, “Inkerman” і “Oreanda”.