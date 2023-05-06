Коронация Чарльза ІІІ: посол отметила цвета украинского флага на церемонии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Посол Великобритании в Украине дама Мелинда Симмонс отметила цвета украинского флага на церемонии коронации британского короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве, пишет УНН.
Детали
Внимание Мелинды Симмонс привлекло ковровое покрытие в аббатстве, выполненное в желтом и синем цветах.
"Увидела там Украину и на минуту потеряла самообладание", - написала она в Twitter.
Сейчас посол находится в Киеве.
Дополнение
Сегодня, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве происходит коронация короля Великобритании Чарльза ІІІ и королевы-консорт Камиллы.
Я увидел там Украину и на минуту потерял самообладание pic.twitter.com/UfAy9GZMtc— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) 6 мая 2023 года