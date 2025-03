Коронація Чарльза ІІІ: посол відзначила кольори українського прапора на церемонії

Деталі

Увагу Мелінди Сіммонс привернуло килимове покриття в абатстві, виконане у жовтому і синьому кольорах.

"Побачила там Україну і на хвилину втратила самовладання", - написала вона у Twitter.

Зараз посол перебуває в Києві.

Доповнення

Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбувається коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.

I saw Ukraine there and lost my composure for a minute pic.twitter.com/UfAy9GZMtc

— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 6, 2023