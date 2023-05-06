Коронація Чарльза ІІІ: посол відзначила кольори українського прапора на церемонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Посол Великої Британії в Україні дама Мелінда Сіммонс відзначила кольори українського прапора на церемонії коронації британського короля Чарльза ІІІ у Вестмінстерському абатстві, пише УНН.
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Увагу Мелінди Сіммонс привернуло килимове покриття в абатстві, виконане у жовтому і синьому кольорах.
"Побачила там Україну і на хвилину втратила самовладання", - написала вона у Twitter.
Зараз посол перебуває в Києві.
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Сьогодні, 6 травня, у Вестмінстерському абатстві відбувається коронація короля Великої Британії Чарльза ІІІ та королеви-консорт Камілли.
I saw Ukraine there and lost my composure for a minute pic.twitter.com/UfAy9GZMtc— Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) May 6, 2023