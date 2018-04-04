Королевский историк назвал титул будущего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Официальным титулом ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма станет Его или Ее Королевское Величество Принц или Принцесса Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщил королевский историк Марлен Коениг, передает УНН со ссылкой на Popsugar.
"Однако Кейт и Уильям - герцог и герцогиня Кембриджские, следовательно, к новорожденному младенцу нужно будет официально обращаться как к Его/Ее Королевскому Величеству Принцу/Принцессе, далее следует имя, Кембриджской", - говорится в сообщении.
Как пишет издание, третий ребенок королевской четы станет пятым в очереди на британский престол вслед за своей сестрой принцессой Шарлоттой.
Напомним, герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кэтрин ожидают третьего ребенка.
Напомним, первенец королевской четы появился на свет 22 июля 2013 года. Мальчика назвали Джордж Александр Луи.
2 мая 2015 года герцогиня Кембриджская Кэтрин родила дочь, которую назвали Шарлотта Элизабет Диана.