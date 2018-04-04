Королівський історик назвав титул майбутньої дитини Кейт Міддлтон та принца Вільяма
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Офіційним титулом дитини Кейт Міддлтон та принца Вільяма стане Його або Її Королівська Величність Принц або Принцеса Об'єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії. Про це повідомив королівський історик Марлен Коеніг, передає УНН із посиланням на Popsugar.
"Однак Кейт і Вільям - герцог і герцогиня Кембриджські, отже, до новонародженого немовляти потрібно буде офіційно звертатися як до Його/Її Королівській Величності Принца/Принцеси, далі слідує ім'я, Кембриджської", - йдеться у повідомленні.
Як пише видання, третя дитина королівського подружжя стане п'ятою особою в черзі на британський престол слідом за своєю сестрою принцесою Шарлоттою.
Нагадаємо, герцог і герцогиня Кембриджські Вільям і Кетрін чекають на третю дитину.
Нагадаємо, первісток королівської пари з'явився на світ 22 липня 2013 року. Хлопчика назвали Джордж Олександр Луї.
2 травня 2015 року герцогиня Кембриджська Кетрін народила доньку, яку назвали Шарлотта Елізабет Діана.