Королевской обновили подозрение: инкриминируют недекларирование имущества на более 13 млн гривен

Бывшему народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" Наталье Королевской обновили подозрение, ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины - декларирование недостоверной информации, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.

20 декабря 2023 года прокурор САП и детективы НАБУ сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему народному депутату, которая не задекларировала земельные участки в Киевской области и РФ. Сейчас действия бывшего нардепа квалифицированы по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины - говорится в сообщении САП в Telegram.

Королевская в декларации за 2020 год не указала две земельные участки в Обуховском районе Киевской области общей площадью 0,829 га и стоимостью более 2,5 млн грн, а также жилой дом и земельный участок, расположенные в московской области рф стоимостью почти 1,8 млн грн. Сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составила более 4,315 млн грн.

Однако в рамках дальнейшего досудебного расследования установлено, что стоимость незадекларированного имущества намного больше, чем установлено сначала, и составляет почти 13,015 млн грн, что превышает 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц - указали в САП.

Учитывая то, что бывший нардеп скрывается от следствия, об изменении подозрения ей сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Дополнение

В июне этого года Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталью Королевскую по подозрению в недостоверном декларировании. Датой ее исчезновения считается 22 февраля 2023 года.