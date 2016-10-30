Король Испании подписал указ о назначении М.Рахоя премьер-министром
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Король Испании Филипп VI подписал в воскресенье указ о назначении премьер-министром страны Мариано Рахоя, передает УНН со ссылкой на El Mundo.
После того как спикер парламента Ана Пастор доложила главе государства о результатах выборов, король подписал декрет о назначении М.Рахоя премьер-министром.
Ожидается, что М.Рахой присягнет в понедельник 31 октября.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко приветствовал избрание Мариано Рахоя премьер-министром Испании.