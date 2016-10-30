Король Іспанії підписав указ про призначення М.Рахоя прем’єр-міністром
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Король Іспанії Феліпе VI підписав у неділю указ про призначення прем'єр-міністром країни Маріано Рахоя, передає УНН з посиланням на El Mundo.
Після того як спікер парламенту Ана Пастор доповіла главі держави про результати виборів, король підписав декрет про призначення М.Рахоя прем’єр-міністром.
Очікується, що М.Рахой складе присягу у понеділок 31 жовтня.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко привітав обрання Маріано Рахоя прем’єр-міністром Іспанії.