Корниенко предполагает, что закон о столице вынесут на внеочередное заседание

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“Есть закон 4298 о местных государственных администрациях, уже собраны подписи на его специальную процедуру. А закон о столице во многом базируется на этом законе. То есть фактически сначала должен был бы войти в действие 4298, дальше сразу можно голосовать за закон о столице. Мы конечно оптимистично думаем, что это может быть и этот год”, — сказал Корниенко.

Детали

Он отметил, что рассмотрение законопроектов по спецпроцедуре все таки в отличие от рассмотрения правок имеет определенное время, которое определяется тем количеством предложений, которые подали фракции и каждая фракция может подать по 5 правок, это 1,5-2 часа максимум.

Цитата

“Поэтому в принципе теоретически можно такие законы, под них созвать отдельно внеочередное, которое продлится 2-3 часа, но мы четко понимаем, что это внеочередное посвящено одному вопросу — местной государственной администрации, или столице, или 5600”, — добавил он.

Напомним

Законопроект о столице № 2143-3 “О городе Киев — столице Украины” Верховная Рада приняла в первом чтении 3 октября 2019 года.

9 октября того же года Комитет ВР поддержал создание рабочей группы по закону о столице.

Документ предусматривает, что Киевский городской голова избирается на открытых выборах, возглавляет Киевсовет и исполнительный комитет по должности, отвечает за состояние дел в столице, распоряжается местным бюджетом. В свою очередь председатель КГГА назначается Президентом, подконтрольный и подотчетный правительству и Президенту, ответственный за законность в городе.