Рада підтримала законопроект про столицю авторства Ткаченка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Парламентарі ухвалили за основу законопроект про столицю №2143-3 авторства Олександра Ткаченка, який раніше підтримав профільний комітет. Відповідне рішення підтримали 244 народних депутати, передає кореспондент УНН.
На думку авторів законопроекту, його ухвалення забезпечуватиме належне функціонування органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в місті Києві, створить ефективний баланс повноважень між представницькими та виконавчими органами влади в столиці України, сприятиме узгодженню державних інтересів та місцевих інтересів територіальної громади міста Києва, гарантуватиме права мешканців міста на самоврядування стосовно можливості самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
Нагадаємо, 1 жовтня комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення рекомендувати парламенту ухвалити за основу законопроект №2143-3 про столицю.