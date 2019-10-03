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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада поддержала законопроект о столице авторства Ткаченко

Киев • УНН

 • 17442 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Парламентарии приняли за основу законопроект о столице №2143-3 авторства Александра Ткаченко, который ранее поддержал профильный комитет. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала законопроект о столице авторства Ткаченко

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет обеспечивать надлежащее функционирование органов местного самоуправления и органов исполнительной власти в городе Киеве, создаст эффективный баланс полномочий между представительными и исполнительными органами власти в столице Украины, будет способствовать согласованию государственных интересов и местных интересов территориальной общины города Киева, гарантировать права жителей города на самоуправление относительно возможности самостоятельно решать вопросы местного значения в рамках Конституции и законов Украины.

Напомним, 1 октября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение рекомендовать парламенту принять за основу законопроект №2143-3 о столице.

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