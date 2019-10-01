Комітет ВР вирішив рекомендувати нардепам ухвалити за основу закон про столицю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив рішення рекомендувати парламенту ухвалити за основу законопроект 2143-3 про столицю. Відповідне рішення підтримали 20 членів комітету під час засідання, передає кореспондент УНН.
"Пропоную рекомендувати ВР №2143-3 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу", - зазначив Клочко.
При цьому Комітет рекомендував Раді відхилити основний законопроект 2143 і два альтернативних – 2143-1 і 2143-2.
Відзначимо, що серед ініціаторів законопроекту №2143-3 - народний депутат Олександр Ткаченко.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що розгляд законопроекту про столицю може відбутись цього сесійного тижня.