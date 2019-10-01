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Разумков не виключає розгляду законопроекту про столицю цього тижня

Київ • УНН

 • 9717 перегляди

КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Розгляд законопроекту про столицю може відбутись цього сесійного тижня. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час брифінгу після погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

Разумков не виключає розгляду законопроекту про столицю цього тижня

"Така вірогідність є. Все буде залежати від комітетів, тому що всі законопроекти проходять через комітет і лише після цього ми можемо розглядати їх у залі", - зазначив Разумков.

За його словами, також час розгляду законопроекту про столицю залежить від роботи Апарату ВРУ.

При цьому він додав, що цього сесійного тижня багато питань винесено на розгляд парламенту.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що законопроект про столицю буде включений до порядку денного і розглянутий у першому читанні у Верховній Раді до 3 жовтня.

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