Разумков не исключает рассмотрения законопроекта о столице на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Рассмотрение законопроекта о столице может состояться на этой сессионной неделе. Об этом заявил гдава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время брифинга после согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Такая вероятность есть. Все будет зависеть от комитетов, потому что все законопроекты проходят через комитет и только после этого мы можем рассматривать их в зале", - отметил Разумков.
По его словам, также время рассмотрения законопроекта о столице зависит от работы Аппарата ВРУ.
При этом он добавил, что на этой сессионной неделе много вопросов вынесено на рассмотрение парламента.
Напомним, ранее УНН сообщал, что законопроект о столице будет включен в повестку дня и рассмотрен в первом чтении в Верховной Раде до 3 октября.