Разумков не исключает рассмотрения законопроекта о столице на этой неделе

"Такая вероятность есть. Все будет зависеть от комитетов, потому что все законопроекты проходят через комитет и только после этого мы можем рассматривать их в зале", - отметил Разумков.

По его словам, также время рассмотрения законопроекта о столице зависит от работы Аппарата ВРУ.

При этом он добавил, что на этой сессионной неделе много вопросов вынесено на рассмотрение парламента.

Напомним, ранее УНН сообщал, что законопроект о столице будет включен в повестку дня и рассмотрен в первом чтении в Верховной Раде до 3 октября.