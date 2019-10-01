Комитет ВР решил рекомендовать нардепам принять за основу закон о столице
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял решение рекомендовать парламенту принять за основу законопроект 2143-3 о столице. Соответствующее решение поддержали 20 членов комитета во время заседания, передает корреспондент УНН.
"Предлагаю рекомендовать ВР №2143-3 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - отметил Клочко.
При этом Комитет рекомендовал Раде отклонить основной законопроект 2143 и два альтернативных - 2143-1 и 2143-2.
Отметим, что среди инициаторов законопроекта №2143-3 - народный депутат Александр Ткаченко.
Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что рассмотрение законопроекта о столице может состояться на этой сессионной недели.