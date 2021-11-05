Корнієнко припускає, що закон про столицю винесуть на позачергове засідання

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“Є закон 4298 про місцеві державні адміністрації, вже зібрані підписи на його спеціальну процедуру. А закон про столицю багато в чому базується на цьому законі. Тобто фактично спочатку мав би увійти в дію 4298, далі відразу можна голосувати за закон про столицю. Ми звичайно оптимістично думаємо, що це може бути і цей рік”, — сказав Корнієнко.

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Він зазначив, що розгляд законопроектів по спецпроцедурі все таки на відміну від розгляду правок має визначений час, який визначається тією кількістю пропозицій, які подали фракції, і кожна фракція може подати по 5 правок, це 1,5-2 години максимум.

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“Тому в принципі теоритично можна такі закони, під них скликати окремо позачергове, яке триватиме 2-3 години, але ми чітко розуміємо що це позачергове присвячене одному питанню — місцевій державній адміністрації, або столиці, або 5600”, — додав він.

Нагадаємо

Законопроект про столицю № 2143-3 “Про місто Київ — столицю України” Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

9 жовтня того ж року Комітет ВР підтримав створення робочої групи щодо закону про столицю.

Документ передбачає, що Київський міський голова обирається на відкритих виборах, очолює Київраду та виконавчий комітет за посадою, відповідає за стан справ у столиці, розпоряджається місцевим бюджетом. У свою чергу голова КМДА призначається Президентом, підконтрольний і підзвітний уряду та Президенту, відповідальний за законність у місті.