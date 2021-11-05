Корнієнко припускає, що закон про столицю винесуть на позачергове засідання

$41.170.09
45.030.03
ukru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40734 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 70005 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 68598 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 70877 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 81755 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 63711 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 61055 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 131251 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83600 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 235893 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
78%
Популярнi новини

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 30246 перегляди

Шмигаль назвав "червоні лінії" України в переговорах зі США щодо угоди про надра

9 квітня, 18:08 • 10540 перегляди

Зеленський про засідання "Рамштайн": пріорітет - ППО, передусім проти балістики

9 квітня, 18:14 • 12865 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 13756 перегляди

Залетіла група "шахедів": у Дніпропетровській області лунають вибухи

9 квітня, 18:51 • 10016 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 99326 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 131250 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 235892 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 411083 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 402329 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 18728 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24760 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 25562 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 27375 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77636 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Корнієнко припускає, що закон про столицю винесуть на позачергове засідання

Київ • УНН

 • 15685 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Законопроект про столицю № 2143-3 може бути винесений на позачергове засідання і проголосований за спецпроцедурою. Про це в кулуарах журналістам сказав перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

Корнієнко припускає, що закон про столицю винесуть на позачергове засідання

Цитата

“Є закон 4298 про місцеві державні адміністрації, вже зібрані підписи на його спеціальну процедуру. А закон про столицю багато в чому базується на цьому законі. Тобто фактично спочатку мав би увійти в дію 4298, далі відразу можна голосувати за закон про столицю. Ми звичайно оптимістично думаємо, що це може бути і цей рік”, — сказав Корнієнко.

Деталі

Він зазначив, що розгляд законопроектів по спецпроцедурі все таки на відміну від розгляду правок має визначений час, який визначається тією кількістю пропозицій, які подали фракції, і кожна фракція може подати по 5 правок, це 1,5-2 години максимум.

Цитата

“Тому в принципі теоритично можна такі закони, під них скликати окремо позачергове, яке триватиме 2-3 години, але ми чітко розуміємо що це позачергове присвячене одному питанню — місцевій державній адміністрації, або столиці, або 5600”, — додав він.

Нагадаємо

Законопроект про столицю № 2143-3 “Про місто Київ — столицю України” Верховна Рада ухвалила в першому читанні 3 жовтня 2019 року.

9 жовтня того ж року Комітет ВР підтримав створення робочої групи щодо закону про столицю.

Документ передбачає, що Київський міський голова обирається на відкритих виборах, очолює Київраду та виконавчий комітет за посадою, відповідає за стан справ у столиці, розпоряджається місцевим бюджетом. У свою чергу голова КМДА призначається Президентом, підконтрольний і підзвітний уряду та Президенту, відповідальний за законність у місті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.76
Bitcoin
$82,201.50
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,135.91
Ethereum
$1,632.93