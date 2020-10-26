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Корниенко: "опрос Зеленского" проводила компания "Зе Медиа"

Корниенко: "опрос Зеленского" проводила компания "Зе Медиа"

Киев  •  УНН

 • 12210 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Опрос "5 вопросов от Президента" проводила социологическая компания "Зе Медиа". Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Партия "Слуга совещание" взяла на себя финансирование, но для того, чтобы избежать обвинений в предвыборной агитации мы отказались от организации опроса. То есть его организовала сторонняя компания которую мы отобрали, она называется "Зе Медиа". У нее есть полная аккредитация и способность проводить социологические исследования", - рассказал Корниенко.

По его словам, с этой компанией "Слуги народа" работают уже не первую предвыборную кампанию.

"Работали на парламентской с ними. Они согласились организовать этот опрос. Это не социологический опрос, поэтому здесь нет особых требований... Одно из важных условий, которое компания нам дала - это отсрочка платежа, так как все расчеты по этому проекту происходят постфактум", - отметил нардеп.

Корниенко отметил, что сейчас исследуются количество волонтеров, график их работы. Они получат возмещение. Кроме того, партия будет нести расходы за логистику, полиграфию и урны.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стоимость всенародного опроса покажут в отчете.

Как сообщалось, глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская заявила, что ориентировочная стоимость расходов на опрос, который анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский на 25 октября, составляет 103 млн грн, из которых около 75 млн грн планируется направить на работу волонтеров.

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