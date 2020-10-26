Корнієнко: "опитування Зеленського" проводила компанія "Зе Медіа"

"Партія "Слуга нараду" взяла на себе фінансування, але для того , щоб уникнути звинувачень у передвиборчій агітації ми відмовилися від організації опитування. Тобто його організувала стороння компанія яку ми відібрали, вона називається "Зе Медіа". В неї є повна акредитація та спроможність проводити соціологічні дослідження", - розповів Корнієнко.

За його словами, з цією компанією "Слуги народу" працюють вже не першу передвиборчу кампанію.

"Працювали на парламентській з ними. Вони погодилися організувати це опитування. Це не є соціологічне опитування, тому тут немає якихось особливих вимог… Одна з важливих умов, яку компанія нам дала – це відстрочка платежу, тому що всі розрахунки по цьому проекту відбуваються постфактум", - зазначив нардеп.

Корнієнко наголосив, що наразі досліджуються кількість волонтерів, графік їх роботи. Вони отримають відшкодування. Окрім того, партія буде нести витрати за логістику, поліграфію та скриньки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що вартість всенародного опитування покажуть у звіті.

Як повідомлялося, голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська заявила, що орієнтовна вартість видатків на опитування, яке анонсував Президент України Володимир Зеленський на 25 жовтня, становить 103 млн грн, з яких близько 75 млн грн планують спрямувати на роботу волонтерів.