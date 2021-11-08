Корниенко больше не будет руководить партией "слуг": что говорят нардепы о его замене

Что говорят нардепы из “Слуги народа”

Так, по словам народной избранницы от фракции “Слуга народа” Юлии Гришиной, информация о том, что Александр Корниенко уйдет с поста председателя партии, стала обсуждаться не так давно, скорее, это была неожиданная новость.

“Мы все в принципе понимали и обсуждали то, что он сейчас на посту первого вице-спикера, это очень ответственная должность, и если действительно заниматься реформой Верховной Рады, аппарата и того, как работает ВР, то обычно для этого требуется большое количество времени. В связи с тем, что Александр Корниенко хорошо понимает, что действительно он на сегодня не сможет такие две очень энергозатратные и ответственные должности совместить, то он принял такое решение. Поэтому сейчас мы все так же, как и вы, обсуждаем это решение Александра Корниенко, все это решение поддерживают, благодарят его за работу, и сейчас активно обсуждаются кандидатуры, которые будут голосовать на съезде партии. Я среди этих кандидатур. Больше информации нет, все решения будут приниматься на съезде”, — отметила собеседница УНН.

Ее коллега по фракции Александр Качура был менее многословным. Он утверждает, что пока ни одна кандидатура не обсуждается.

“Решается этот вопрос. Съезд будет определять, кандидатур еще нет. У нас еще будет время, чтобы подались кандидатуры, я думаю, что кто-то из коллег захочет”, - отметил он.

Нардеп от “Слуги народа” Алексей Устенко подтвердил слова Гришиной о том, что у Корниенко сейчас очень плотный график и большая нагрузка на посту вице-спикера, его время лимитировано, и он не всегда имеет время поехать в регионы. В то же время он добавил, что Корниенко останется в “партийном строительстве”.

"Насколько я понимаю, каких-то точных кандидатур пока нет. Этот вопрос дискутируется. Хотеть может много кто, но это — сложная работа в каждом регионе, с каждым главой парторганизации в регионе, анализ, и делать это нужно срочно, потому что до выборов не так долго осталось”, — отметил он.

На вопрос о возможной кандидатуре госпожи Гришиной, а также госпожи Елены Шуляк, которую тоже сейчас обсуждают в медиапространстве как возможную преемницу Корниенко, он ответил, что это пока “вилами по воде”, ведь “вопрос еще решается”.

“В конце месяца будет (партийный съезд — ред.), вы понимаете, сколько кандидатур еще может измениться. Возможно, будет кто-то новый, еще столько воды убежит”, — отметил он.

“Все равно, это еще ряд собеседований, Александр Сергеевич (Корниенко - ред.) свою кандидатуру (преемника - ред.) предложит, наверное, там она будет совпадать или не будет совпадать с фракцией, с партией. Партия - это немного шире, чем фракция, это еще и представители в регионах. И, конечно, у Президента будет свое мнение”, — добавил собеседник.

Он добавил, что Президент Владимир Зеленский также будет играть роль в принятии решения, если посетит съезд.

Контекст

8 ноября Корниенко заявил, что покидает пост председателя политической партии “Слуга Народа”, чтобы сосредоточиться на парламентской работе. Преемника изберут на съезде в ноябре, сам Корниенко остается в рядах партии.

Народный депутат Александр Корниенко возглавил партию “Слуга народа” в ноябре 2019 года. В октябре 2021 года Корниенко избрали первым вице-спикером ВР. После избрания первый заместитель председателя украинского парламента Александр Корниенко заявил, что никаких запретов законом и дальше ему возглавлять партию “Слуга Народа” нет.