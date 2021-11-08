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Корнієнко йде з посади голови партії "Слуга народу": уже пояснив, чому

Київ • УНН

 • 31082 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Перший заступник спікера Верховної Ради України Олександр Корнієнко залишає посаду голови політичної партії "Слуга Народу", щоб "зосередитися на парламентській роботі". Наступника оберуть на з'їзді у листопаді, сам Корнієнко залишається у лавах партії, пише УНН з посиланням на заяву самого посадовця та речниці фракції "СН" у парламенті Юлії Палійчук.

Корнієнко йде з посади голови партії "Слуга народу": уже пояснив, чому

Цитата:

“Олександр Корнієнко прийняв рішення скласти повноваження голови політичної партії "Слуга Народу“. Це пов‘язано з його бажанням глибше зосередитися над реформою роботи парламенту на посаді першого віце-спікера”, — повідомила Палійчук у Telegram.

Деталі

Зі слів речниці “слуг народу”, у листопаді відбудеться з‘їзд партії, на якому пройде ротація керівництва.

При цьому претендентів на посаду не названо.

Що каже сам Корнієнко

“Я хотів би сконцентруватись на роботі у Верховній Раді і реалізації парламентських реформ... Тому вирішив звернутися до з’їзду партії "Слуга Народу“ із заявою про складання повноважень голови партії”, — заявив Олександр Корнієнко.

“Я скликаю з’їзд партії, він відбудеться в Києві у повній відповідності до усіх карантинних вимог. І саме цей з’їзд обере мого наступника або наступницю”, — додав він.

Корнієнко при цьому підкреслив, що залишається в партії.

“В мене є один партійний квиток — один і залишиться. Братиму активну участь у житті партії”, — сказав він.

Доповнення

Народний депутат Олександр Корнієнко очолив партію "Слуга народу" у листопаді 2019 року. У жовтні 2021 року Корнієнка обрали першим віце-спікером ВР. Після обрання перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко заявив, що жодних заборон законом і далі йому очолювати партію "Слуга Народу" немає.

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