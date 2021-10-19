Закон не забороняє залишитися головою партії "Слуга народу" - Корнієнко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Новопризначений перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко заявив, що жодних заборон законом і далі очолювати партію "Слуга Народу" немає. Про це він повідомив журналістам у кулуарах ВР, передає кореспондент УНН.
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“Закон не має заборон щодо цього. Це політична посада. Голова ВР, перший заступник і заступник голови ВР — це політичні посади також, як і голова партії. Немає обмежень, це не державна служба”, — сказав Корнієнко.
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Зокрема, Корнієнко, який до нового призначення був першим заступником голови фракції "Слуга народу", відзначив, що передусім полишає монобільшість на Давида Арахамію.
“По-перше, я полишаю фракцію на Давида Георгійовича Арахамію. Ми з ним у цій фракції два роки господарювали. Питання по законопроектах практично трохи менше року вів якраз Андрій Мотовиловець, тому було б логічно його далі залучити до відповідальної посади. Якщо буде підтримка — я думаю, що Андрія Мотовиловця можна було б на цю посаду розглядати і підтримувати”, — заявив Корнієнко.
Нагадаємо
Народного депутата, голову партії “Слуга Народу” Олександра Корнієнка 19 жовтня було обрано першим віце-спікером парламенту. “За” проголосували 256 народних депутатів.