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Закон не забороняє залишитися головою партії "Слуга народу" - Корнієнко

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Новопризначений перший заступник голови українського парламенту Олександр Корнієнко заявив, що жодних заборон законом і далі очолювати партію "Слуга Народу" немає. Про це він повідомив журналістам у кулуарах ВР, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Закон не має заборон щодо цього. Це політична посада. Голова ВР, перший заступник і заступник голови ВР — це політичні посади також, як і голова партії. Немає обмежень, це не державна служба”, — сказав Корнієнко.

Деталі

Зокрема, Корнієнко, який до нового призначення був першим заступником голови фракції "Слуга народу", відзначив, що передусім полишає монобільшість на Давида Арахамію.

“По-перше, я полишаю фракцію на Давида Георгійовича Арахамію. Ми з ним у цій фракції два роки господарювали. Питання по законопроектах практично трохи менше року вів якраз Андрій Мотовиловець, тому було б логічно його далі залучити до відповідальної посади. Якщо буде підтримка — я думаю, що Андрія Мотовиловця можна було б на цю посаду розглядати і підтримувати”, — заявив Корнієнко.

Нагадаємо

Народного депутата, голову партії “Слуга Народу” Олександра Корнієнка 19 жовтня було обрано першим віце-спікером парламенту. “За” проголосували 256 народних депутатів.

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