Корнієнка обрали першим віце-спікером ВР

Деталі

“За” проголосували 256 народних депутатів.

Конкурував за посаду Корнієнко з представницею парламентської фракції “Європейська солідарність” Софією Фединою.

Під час презентаційного виступу з трибуни Корнієнко наголосив на необхідності реформування парламенту.

“Якщо ми будуємо смарт-державу для нас та наших дітей, то нам потрібен і смарт-парламент. (...) Процедура важлива, демократія — це процедура. Але хто сказав, що ми маємо неухильно слідувати процедурам, які були створені за доби старої політики, які були створені для того, аби законсервувати її найголовніші ризики: корупцію і брехню. Ми маємо право змінити процедуру заради більш ефективного парламенту”, — заявив Корнієнко.

Корнієнко заявив про необхідність змін Регламенту, внутрішніх процедур та процесів у парламенті, системи голосування в ВР, змінити роботу Апарату ВР, ухвалити закон про парламентську службу та помічників-консультантів нардепів, провести подальшу діджиталізацію парламенту, модернізувати парламентські ЗМІ, тощо.

Слід додати, що у своєму виступі Софія Федина наголосила серед іншого на нехтуванні Регламентом та процедурами, боротьбі з опозицією.

Доповнення

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що планують обрати першого віце-спікера 19 жовтня.

Додамо, що після обрання Руслана Стефанчука головою ВР, “Слуга народу” внесла пропозицію щодо кандидатури Корнієнка на посаду першого віце-спікера.

Окрім того, від фракції “Європейська солідарність” пролунала пропозиція обрати на цю посаду нардепа Софію Федину.