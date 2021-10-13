Верховна Рада обере першого віце-спікера 19 жовтня - Стефанчук

Цитата

“Перші питання, які ми хочемо розглянути на наступному тижні — це так званий закон про НАБУ, щоб привести його до відповідності до Конституції України, це питання які пов’язані з нашими макрофінансовими зобов’язаннями, це питання з Національним банком, це питання ресурсного законопроекту № 5600 і це ціла низка інших законів, але вони повинні йти іншими, а не основними”, — розповів Стефанчук.

Деталі

За його словами, у вівторок Верховна Рада розпочне свою роботу з продовження розгляду питання призначення першого віце-спікера.

“У вівторок ми почнемо відразу з продовження цього питання. Думаю воно займе годину-півтори і після цього ми можемо отримати першого віце-спікера”, — сказав Стефанчук.

Доповнення

На посаду першого віце-спікера парламенту претендує нардеп від “Європейської солідарності” Софія Федина та Олександр Корнієнко від “Слуги народу”.



Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада відкликала Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. “За” відставку проголосувало 284 нардепи.



8 жовтня Рада обрала Стефанчука новим спікером.