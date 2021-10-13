Верховная Рада изберет первого вице-спикера 19 октября - Стефанчук

КИЕВ. 13 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что первые вопросы, которые хотят рассмотреть в Верховной Раде на следующей неделе — это законопроект о приведении статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции и вопросы, связанные с макрофинансовыми обязательствами. Кроме того, планируется избрать первого вице-спикера 19 октября. Об этом он сообщил во время брифинга, передает корреспондент УНН.