Корниенко избрали первым вице-спикером ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Народного депутата, председателя партии "Слуга Народа" Александра Корниенко избрали первым вице-спикером парламента, передает корреспондент УНН.
Детали
"За" проголосовали 256 народных депутатов.
Конкурировал за пост Корниенко с представительницей парламентской фракции "Европейская солидарность" Софией Федыной.
Во время презентационного выступления с трибуны Корниенко отметил необходимость реформирования парламента.
"Если мы строим смарт-государство для нас и наших детей, то нам нужен и смарт-парламент. (...) Процедура важна, демократия - это процедура. Но кто сказал, что мы должны неуклонно следовать процедурам, которые были созданы в эпоху старой политики, которые были созданы для того, чтобы законсервировать ее главные риски: коррупцию и ложь. Мы имеем право изменить процедуру ради более эффективного парламента", - заявил Корниенко.
Корниенко заявил о необходимости изменений Регламента, внутренних процедур и процессов в парламенте, системы голосования в ВР, сменить работу Аппарата ВР, принять закон о парламентской службе и помощниках-консультантах нардепов, провести дальнейшую диджитализацию парламента, модернизировать парламентские СМИ и тому подобное.
Следует добавить, что в своем выступлении София Федина подчеркнула в том числе пренебрежение Регламентом и процедурами, борьбу с оппозицией.
Дополнение
Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что планируют избрать первого вице-спикера 19 октября.
Добавим, что после избрания Руслана Стефанчука председателем ВР, "Слуга народа" внесла предложение по кандидатуре Корниенко на должность первого вице-спикера.
Кроме того, от фракции "Европейская солидарность" прозвучало предложение избрать на эту должность нардепа Софию Федыну.